(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: hoje, seus problemas o farão reagir de forma conciliadora na lida com pessoa próxima. Interesses: você terá, agora, uma posição favorável para assunto financeiro e de trabalho em trânsito que trará vantagem e lucros. Vida íntima e sentimentos: momento de controlar as suas emoções.

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