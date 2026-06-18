(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: momento bem positivo nas ações ligadas a problemas sociais e políticos com afabilidade nas suas relações. Interesses: há hoje positiva indicação nas finanças e negócios que envolvam autoridade e liderança no trabalho. Vida íntima e sentimentos: quadro de boa convivência. Harmonia.

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