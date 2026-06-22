(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: um forte trânsito lhe trará boa influência para a lida com obrigações esquecidas e antigos guardados. Interesses: quadro positivo no campo material deve beneficiá-lo no trabalho e finanças. Vida íntima e sentimentos: motive-se de forma otimista para a realização de seus desejos.

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