(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: procure, no que for possível, moldar atitudes em maior objetividade e fazê-los assim mais factíveis. Interesses: evite se envolver em financiamento ou novas dívidas. Posição que mostra dependência de seus humor e ânimo com o seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: alegria exposta.



Tags:

Amor | astrologia | Finanças | Horóscopo | Peixes | previsão do dia | Trabalho