(20 de fevereiro a 20 de março) - A semana: forma-se em seu signo um quadro de bons aspectos fazendo desta semana fase de compensações e boas posições para os seus planos. Interesses: favorecimento na rotina de trabalho em dias de finanças bem conduzidas. Vida íntima e sentimentos: satisfação afetiva que virá de seu otimismo.
Leia mais
20/05/2026
20 de maio de 2026, quarta-feira
20/05/2026
20 de maio de 2026, quarta-feira
20/05/2026
20 de maio de 2026, quarta-feira
20/05/2026
20 de maio de 2026, quarta-feira
Tags:
Amor | astrologia | Finanças | Horóscopo | Peixes | previsão semanal | Trabalho