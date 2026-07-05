(20 de fevereiro a 20 de março) - A semana: forma-se em seu signo um quadro de bons aspectos fazendo desta semana fase de compensações e boas posições para os seus planos. Interesses: favorecimento na rotina de trabalho em dias de finanças bem conduzidas. Vida íntima e sentimentos: satisfação afetiva que virá de seu otimismo.

Tags:

Amor | astrologia | Finanças | Horóscopo | Peixes | previsão semanal | Trabalho