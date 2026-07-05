(20 de fevereiro a 20 de março) - A semana: forma-se em seu signo um quadro de bons aspectos fazendo desta semana fase de compensações e boas posições para os seus planos. Interesses: favorecimento na rotina de trabalho em dias de finanças bem conduzidas. Vida íntima e sentimentos: satisfação afetiva que virá de seu otimismo.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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Amor | astrologia | Finanças | Horóscopo | Peixes | previsão semanal | Trabalho


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