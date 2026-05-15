(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: seja afável e tolerante e se mostre disposto ao diálogo. Interesses: um aspecto benéfico terá efeito sobre sua forma de ganhar dinheiro e você contará com o apoio de pessoas que se envolverem com seus planos de trabalho. Vida íntima e sentimentos: retribua o carinho que receber.

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