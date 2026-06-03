(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: sua rotina nas relações pessoais poderá ser alterada trazendo compensação com as suas atitudes. Interesses: finanças equilibradas em fase mais compensadora para o seu trabalho e profissão. Vida íntima e sentimentos: este é momento de agir com cautela diante de problemas íntimos.

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