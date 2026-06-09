(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: em momento de influência de forte aspecto você se verá com disposição conciliadora que o beneficiará. Mas, estará também sujeito a enfrentar problema pessoal. Interesses: hoje, você se envolverá em compromissos e desafios de seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: inquietação.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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Horóscopo | previsão do dia | Sagitário


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