(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: por influência de pessoa próxima você mudará os rumos de sua lida pessoal. Superação de desencontros e mal entendidos. Interesses: você vai encontrar pela frente posição mais realista para as finanças e negócios do trabalho. Vida íntima e sentimentos: solução de problema íntimo.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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astrologia | Finanças | Horóscopo | previsão do dia | Sagitário | sentimentos | Trabalho | vida íntima


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