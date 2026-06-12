(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: por influência de pessoa próxima você mudará os rumos de sua lida pessoal. Superação de desencontros e mal entendidos. Interesses: você vai encontrar pela frente posição mais realista para as finanças e negócios do trabalho. Vida íntima e sentimentos: solução de problema íntimo.

Tags:

astrologia | Finanças | Horóscopo | previsão do dia | Sagitário | sentimentos | Trabalho | vida íntima