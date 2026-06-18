(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: influência benéfica lhe trará posição mais estável para moldar suas novas atitudes no cotidiano. Interesses: quadro de vantagem financeira se você se mantiver firme em suas ações. Bom momento nas decisões de trabalho. Vida íntima e sentimentos: momento íntimo de muita harmonia.

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