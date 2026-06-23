(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: não se deixe influenciar por estranhos e se afaste de pessoas negativas que podem alterar seu humor. Interesses: nos planos de trabalho há acerto que virá beneficiar suas economias e finanças. Vida íntima e sentimentos: quadro que sugere o encontro de antiga e esquecida relação.

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