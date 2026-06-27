(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: a Lua em seu signo lhe trá um quadro de habilidade nas relações próximas e com a sua família. Interesses: momento de muita acuidade nas opções de seus compromissos longos ou de muito valor dinheiro. Vida íntima e sentimentos: oportuna partilha de sentimentos e de confidências.

Tags:

Família | Finanças | Horóscopo | intimidade | Lua em Sagitário | relacionamentos | Sagitário | sentimentos