(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: você vivencia fase em que o acerto nas decisões será o ponto fundamental e de motivação otimista com assunto social. Interesses: dia de lucro e vantagens. Participação e habilidade nas exigências profissionais. Vida íntima e sentimentos: em dia de solidão, sentimentos contidos.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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astrologia | Finanças | Horóscopo | previsão do dia | Sagitário | sentimentos | Trabalho | vida íntima


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