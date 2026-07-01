(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: você vivencia fase em que o acerto nas decisões será o ponto fundamental e de motivação otimista com assunto social. Interesses: dia de lucro e vantagens. Participação e habilidade nas exigências profissionais. Vida íntima e sentimentos: em dia de solidão, sentimentos contidos.

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