(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: hoje, você deve agir com cautela diante de pessoa que pode se opor aos seus planos para iniciativa e planos futuros. Interesses: por forte aspecto você estará sensível a influência de estranho e assim agir sem pensar. Vida íntima e sentimentos: comportamento e ânimo conciliador.

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