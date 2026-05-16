(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: nas suas relações concilie no que for possível evitando gestos de intolerância. Interesses: seu crescimento patrimonial e assuntos das finanças serão bem encaminhados. Vida íntima e sentimentos: evite que suas atitudes se tornem problema e se mostre aberto ao diálogo e opiniões.

Tags:

crescimento patrimonial | diálogo | Finanças | Horóscopo | relacionamentos | sentimentos | TOURO | vida íntima