(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: nas suas relações concilie no que for possível evitando gestos de intolerância. Interesses: seu crescimento patrimonial e assuntos das finanças serão bem encaminhados. Vida íntima e sentimentos: evite que suas atitudes se tornem problema e se mostre aberto ao diálogo e opiniões.
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