(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: procure planejar cuidadosamente suas decisões em assuntos ligados a imóvel para morada. Interesses: quadro de acerto e favores nas finanças em dia marcado por mudança nas tarefas de trabalho. Vida íntima e sentimentos: novas relações e caminhos mais seguros para seus sentimentos.

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