(21 de abril a 20 de maio) - A semana: novos acontecimentos nos assuntos pessoais poderão concentrar sua atenção ao longo da semana. Bons conselhos de amigos. Interesses: dias que lhe trarão pequenos problemas financeiros e debilidade no trabalho por desatenção ou descuido. Vida íntima e sentimentos: harmonia e afeto.
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20/05/2026
20 de maio de 2026, quarta-feira
20/05/2026
20 de maio de 2026, quarta-feira
20/05/2026
20 de maio de 2026, quarta-feira
20/05/2026
20 de maio de 2026, quarta-feira
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Amor | astrologia | Finanças | Horóscopo | previsão semanal | TOURO | Trabalho | zodíaco