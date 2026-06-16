(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: fase estável para os contatos sociais em dia equilibrado para suas relações pessoais. Partilha de conhecimento. Interesses: haverá hoje benéfica previsão para seus interesses financeiros e trabalho. Vida íntima e sentimentos: evite desencontro e desentendimento com os íntimos.

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