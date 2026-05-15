(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: para um bom resultado de seus atos, controle impulsos diante de críticas ao seu modo de agir. Interesses: hoje também você deve evitar os compromissos e favores agir com firmeza e não se descuidando das exigências de rotina. Vida íntima e sentimentos: harmonia na sua lida intima.

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