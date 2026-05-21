(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: releve diferenças e procure se mostrar aberto ao diálogo em questões de família. Interesses: dia que lhe mostrará acertadamente atendidos os assuntos com dinheiro e forma de ganhá-lo. Bom desempenho no trabalho. Vida íntima e sentimentos: entendimento e acerto de problema íntimo.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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astrologia | Dinheiro | Família | Horóscopo | sentimentos | Trabalho | vida íntima | Virgem


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