(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: bom aspecto lhe trará mudança em sua rotina o que poderá alterar suas decisões sobre amizades. Interesses: com ajuda e apoio você terá um dia de influência benéfica para a conclusão dos novos planos no trabalho e nas finanças. Vida íntima e sentimentos: controle as suas emoções.



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