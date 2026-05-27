(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: bom aspecto lhe trará mudança em sua rotina o que poderá alterar suas decisões sobre amizades. Interesses: com ajuda e apoio você terá um dia de influência benéfica para a conclusão dos novos planos no trabalho e nas finanças. Vida íntima e sentimentos: controle as suas emoções.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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Horóscopo | previsão do dia | Virgem


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