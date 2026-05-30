(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: as posições de hoje apontam quadro de relacionamentos presos a lembranças e saudade. Acerto em demandas de família. Interesses: quadro de equilíbrio financeiro com lucros imprevistos. Evite os gastos fúteis. Vida íntima e sentimentos: e procure decidir suas pendências com cuidado.

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