(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: os aspectos para hoje apontam novos acontecimentos em um quadro ligeiramente desfavorável para assuntos de família. Procure conselhos para solucionar pendências. Interesses: dia de compensações com atenção para problema de trabalho. Intimidade: preocupação com pessoas próximas.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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