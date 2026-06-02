(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: os aspectos para hoje apontam novos acontecimentos em um quadro ligeiramente desfavorável para assuntos de família. Procure conselhos para solucionar pendências. Interesses: dia de compensações com atenção para problema de trabalho. Intimidade: preocupação com pessoas próximas.
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