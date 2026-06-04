(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: momento astral que aponta apoio de pessoas amigas para suas pendências pessoais. Interesses: quadro benéfico graças às reações dos que o cercam e dependem de sua ajuda nas finanças. Vida íntima e sentimentos: quadro de comportamento mais sensível e franco com demandas e pedidos.

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