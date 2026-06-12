(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: bom aspecto em seu signo trará hoje boa opinião de pessoa próxima sobre sua imagem e conceito com acertada avaliação ao seu respeito. Interesses: momento de atentar aos compromissos em quadro que indica boa influência para o trabalho. Vida íntima e sentimentos: emoções expostas.

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