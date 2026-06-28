(23 de agosto a 22 de setembro) - A semana: forte aspecto lhe trará inesperada ajuda e apoio nas questões pendentes. Interesses: indicação de lucros e vantagem com dinheiro obtido com seu trabalho. As suas decisões vão se beneficiar de atitude de estranho. Vida íntima e sentimentos: dias equilibrados. Relações valorizadas.

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Amor | Horóscopo | lucros | previsão da semana | relacionamentos | Trabalho | Virgem | zodíaco


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