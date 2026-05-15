Juiz de Fora ampliou a vacinação contra a gripe nessa quinta-feira (14). A imunização passa a estar disponível para toda a população acima de seis meses de idade. A vacina contra a Influenza segue disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), no Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e do Adolescente (DSMGCA), no Serviço de Atenção à Saúde do Idoso (SASI), e também no Vacimóvel.

Apesar da ampliação do público, a Secretaria de Saúde (SS) reforça a importância de que as pessoas pertencentes aos grupos prioritários continuem procurando as unidades de vacinação e o Vacimóvel para garantir a imunização. Consulte a lista completa das condições prioritárias ao fim deste texto.

A vacina é aplicada em dose única e, neste ano, oferece proteção contra três cepas do vírus Influenza: A/Missouri/11/2025 (H1N1), A/Singapore/GP20238/2024 (H3N2) e B/Austria/1359417/2021 (linhagem Victoria). A imunização pode ser realizada simultaneamente a outras vacinas previstas no Calendário Nacional de Imunização, sem prejuízo à sua eficácia.

Veja os locais e horários de vacinação

Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Segunda a sexta-feira: a partir das 9h

Sábados: das 8h às 11h

Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e do Adolescente (DSMGCA) - Rua São Sebastião, 772/776, Centro.

Segunda a sexta-feira - 8h às 16h

Serviço de Atenção à Saúde do Idoso (SASI) - Avenida Presidente Itamar Franco, 796, Centro.

Segunda a sexta-feira - 8h às 16h

Documentação necessária

Além de apresentar documento de identificação com foto e cartão de vacina, integrantes dos grupos prioritários também devem apresentar comprovante da condição que assegura o direito à vacinação. A Secretaria de Saúde reforça que a ausência do cartão de vacinas não interfere no atendimento, uma vez que informações como CPF e data de nascimento são suficientes para a realização do cadastro e o devido registro, garantindo um atendimento ágil, seguro e alinhado às diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, um novo cartão pode ser solicitado e emitido no local.

Grupos prioritários a serem vacinados:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias)

Gestantes em qualquer idade gestacional

Idosos (60 anos ou mais)

Puérperas

Povos indígenas a partir de 6 meses

Quilombolas

Pessoas em situação de rua

Trabalhadores da saúde (médicos, profissionais da enfermagem, farmacêuticos, fisioterapeutas, psicólogos, dentistas, nutricionistas, biomédicos, veterinários, entre outros)

Trabalhadores de apoio da saúde (recepcionistas, seguranças, limpeza, cozinheiros, motoristas, cuidadores de idosos, doulas/parteiras, estudantes da área da saúde em atendimento)

Professores do ensino básico e superior de instituições públicas e privadas

Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento (policiais federais, civis, militares, rodoviários, bombeiros militares e civis, guardas municipais)

Profissionais das Forças Armadas

Pessoas com deficiência permanente

Caminhoneiros

Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário

Trabalhadores portuários

Trabalhadores dos correios

População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, incluindo adolescentes e jovens 12 a 21 anos em medidas socioeducativas

Pessoas com doenças crônicas e condições clínicas especiais, como doenças respiratórias crônicas (asma moderada ou grave, DPOC, Bronquiectasia, Fibrose cística, Doenças intersticiais pulmonares, Displasia broncopulmonar, Hipertensão pulmonar, Doença pulmonar crônica da prematuridade)

Pessoas com doenças cardíacas crônicas (cardiopatia congênita, hipertensão com comorbidades, doença cardíaca isquêmica, insuficiência cardíaca)

Pessoas com doença renal crônica

Doença hepática crônica

Doenças neurológicas crônicas (AVC, paralisia, doenças degenerativas ou hereditárias do sistema nervoso ou muscular e deficiência neurológica grave).

Diabetes (tipo I ou II em uso de medicamentos).

Imunossupressão (congênita ou adquirida, por doença ou medicamentos)

Obesidade grave

Transplantados de órgãos sólidos e transplante de medula óssea

Portadores de trissomias

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