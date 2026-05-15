Juiz de Fora ampliou a vacinação contra a gripe nessa quinta-feira (14). A imunização passa a estar disponível para toda a população acima de seis meses de idade. A vacina contra a Influenza segue disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), no Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e do Adolescente (DSMGCA), no Serviço de Atenção à Saúde do Idoso (SASI), e também no Vacimóvel.
Apesar da ampliação do público, a Secretaria de Saúde (SS) reforça a importância de que as pessoas pertencentes aos grupos prioritários continuem procurando as unidades de vacinação e o Vacimóvel para garantir a imunização. Consulte a lista completa das condições prioritárias ao fim deste texto.
A vacina é aplicada em dose única e, neste ano, oferece proteção contra três cepas do vírus Influenza: A/Missouri/11/2025 (H1N1), A/Singapore/GP20238/2024 (H3N2) e B/Austria/1359417/2021 (linhagem Victoria). A imunização pode ser realizada simultaneamente a outras vacinas previstas no Calendário Nacional de Imunização, sem prejuízo à sua eficácia.
Veja os locais e horários de vacinação
Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Segunda a sexta-feira: a partir das 9h
Sábados: das 8h às 11h
Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e do Adolescente (DSMGCA) - Rua São Sebastião, 772/776, Centro.
Segunda a sexta-feira - 8h às 16h
Serviço de Atenção à Saúde do Idoso (SASI) - Avenida Presidente Itamar Franco, 796, Centro.
Segunda a sexta-feira - 8h às 16h
Documentação necessária
Além de apresentar documento de identificação com foto e cartão de vacina, integrantes dos grupos prioritários também devem apresentar comprovante da condição que assegura o direito à vacinação. A Secretaria de Saúde reforça que a ausência do cartão de vacinas não interfere no atendimento, uma vez que informações como CPF e data de nascimento são suficientes para a realização do cadastro e o devido registro, garantindo um atendimento ágil, seguro e alinhado às diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, um novo cartão pode ser solicitado e emitido no local.
Grupos prioritários a serem vacinados:
Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias)
Gestantes em qualquer idade gestacional
Idosos (60 anos ou mais)
Puérperas
Povos indígenas a partir de 6 meses
Quilombolas
Pessoas em situação de rua
Leia mais
SP inicia na segunda vacinação contra influenza para toda população
SP inicia na segunda (18) campanha de vacinação contra influenza
Política em Foco: Ana Pimentel destaca atuação no SUS, defesa das mulheres e articulação de recursos federais
Vacina contra hepatite A é destaque na programação do Vacimóvel em Juiz de Fora
Vacinação contra gripe para grupos prioritários acontece neste sábado (11) em Juiz de Fora
Trabalhadores da saúde (médicos, profissionais da enfermagem, farmacêuticos, fisioterapeutas, psicólogos, dentistas, nutricionistas, biomédicos, veterinários, entre outros)
Trabalhadores de apoio da saúde (recepcionistas, seguranças, limpeza, cozinheiros, motoristas, cuidadores de idosos, doulas/parteiras, estudantes da área da saúde em atendimento)
Professores do ensino básico e superior de instituições públicas e privadas
Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento (policiais federais, civis, militares, rodoviários, bombeiros militares e civis, guardas municipais)
Profissionais das Forças Armadas
Pessoas com deficiência permanente
Caminhoneiros
Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário
Trabalhadores portuários
Trabalhadores dos correios
População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, incluindo adolescentes e jovens 12 a 21 anos em medidas socioeducativas
Pessoas com doenças crônicas e condições clínicas especiais, como doenças respiratórias crônicas (asma moderada ou grave, DPOC, Bronquiectasia, Fibrose cística, Doenças intersticiais pulmonares, Displasia broncopulmonar, Hipertensão pulmonar, Doença pulmonar crônica da prematuridade)
Pessoas com doenças cardíacas crônicas (cardiopatia congênita, hipertensão com comorbidades, doença cardíaca isquêmica, insuficiência cardíaca)
Pessoas com doença renal crônica
Doença hepática crônica
Doenças neurológicas crônicas (AVC, paralisia, doenças degenerativas ou hereditárias do sistema nervoso ou muscular e deficiência neurológica grave).
Diabetes (tipo I ou II em uso de medicamentos).
Imunossupressão (congênita ou adquirida, por doença ou medicamentos)
Obesidade grave
Transplantados de órgãos sólidos e transplante de medula óssea
Portadores de trissomias
Tags:
gripe | Grupo Prioritário | Influenza | juiz de fora | Secretaria de Saúde | SUS | Vacimóvel | vacina | Vacina contra a gripe | vacinação