Produtores rurais de Juiz de Fora já podem se inscrever para receber apoio no beneficiamento de grãos de feijão por meio de maquinário disponibilizado pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA). O prazo vai até 31 de maio, e o atendimento será limitado a dez produtores, conforme a capacidade operacional do município.

As inscrições podem ser feitas de forma online, pela plataforma Prefeitura Ágil, ou presencialmente na sede da SDA, na Avenida Barão do Rio Branco, 3520, no bairro Passos, em dias úteis, das 8h às 12h e das 14h às 16h.

Podem participar produtores com propriedades localizadas em Juiz de Fora, desde que estejam regularizados e sem débitos com a Prefeitura. Será permitida apenas uma inscrição por CPF e um produtor titular por propriedade.

O serviço prevê o uso de máquinas para beneficiamento do feijão já colhido. Para receber o atendimento, os grãos deverão estar secos e preparados adequadamente para o processo.

Caso o número de inscritos ultrapasse o limite disponível, haverá seleção com base em critérios como posse de CAF-Pronaf, utilização de mão de obra familiar, participação em outros programas da secretaria e dependência da atividade rural como principal fonte de renda.

No momento da inscrição, será necessário apresentar documento com foto, CPF, Cartão do Produtor Rural ou equivalente e comprovante de endereço. Outros documentos poderão ser solicitados posteriormente.

O custo do serviço será de R$124,10 por hora/máquina utilizada, conforme regulamentação municipal.

Tags:

beneficiamento | CAF-Pronaf | Feijão | inscrições | juiz de fora | Maquinário | Prefeitura Ágil | Produtores Rurais | SDA | Secretaria de Desenvolvimento Agrário