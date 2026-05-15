A previsão para Juiz de Fora indica um fim de semana de tempo instável e sensação de abafamento, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nesta sexta-feira (15), o dia será de muitas nuvens, com chuva isolada durante a tarde e possibilidade de precipitação fraca também à noite. As temperaturas variam entre 17°C e 29°C, com ventos fracos.

No sábado (16), o céu permanece encoberto durante todo o dia, com previsão de chuvisco à noite. Os termômetros ficam entre 18°C e 29°C, mantendo a sensação de tempo úmido.

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Já no domingo (17), o tempo segue com muitas nuvens, mas sem previsão significativa de chuva. As temperaturas sobem um pouco mais, variando entre 18°C e 31°C.

A umidade do ar segue elevada, podendo chegar a 100%, enquanto os ventos permanecem fracos ao longo de todo o fim de semana.

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Calor | Chuva | Fim de semana | Inmet | juiz de fora | Previsão do Tempo | Semana | tempo instável | Umidade

Isabella Oliveira - INMET prevê volumes elevados, com risco de alagamentos, deslizamentos e transbordamento de rios

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