A Prefeitura de Juiz de Fora divulgou nesta segunda-feira (25) a programação oficial dos 176 anos da cidade. As atividades acontecem entre o fim de maio e junho e incluem entregas de obras, reabertura de espaços públicos, eventos culturais e ações ligadas à reconstrução do município após os impactos das chuvas registradas em fevereiro.

Durante coletiva de imprensa realizada nessa segunda-feira (25), a prefeita Margarida Salomão afirmou que a programação deste ano foi marcada pelo contexto da calamidade pública enfrentada pela cidade.

Entre os destaques do calendário está a entrega da Comenda Henrique Halfeld, principal honraria do município, marcada para o próximo domingo (31), no Teatro Paschoal Carlos Magno. Ao todo, 30 pessoas serão homenageadas pela atuação no processo de recuperação da cidade após os temporais, incluindo representantes comunitários, integrantes da sociedade civil e empresários que auxiliaram na remoção de escombros.

A programação também prevê a reabertura do Museu Mariano Procópio, obras de infraestrutura urbana, regularização fundiária e inaugurações em bairros da cidade.

Confira a programação dos 176 anos de Juiz de Fora



31 de maio - Entrega da Comenda Henrique Halfeld



1º de junho - Fórum Brasil-China



2 de junho - Reabertura do Museu Mariano Procópio



2 e 3 de junho - Seminário “Por JF: Risco Ambiental e Políticas para a Resiliência”



12 de junho - Concerto de aniversário da cidade



13 de junho - Entrega das obras do Campo do Cerâmica



15 de junho - Entrega da creche do bairro Igrejinha



19 de junho - Entrega da quadra no bairro Cidade do Sol



20 de junho - Reabertura do Acesso Norte



24 de junho - Regularização fundiária da Vila dos Sonhos



27 de junho - Entrega das obras viárias na Barreira do Triunfo



30 de junho - Entrega das obras de contenção na Rua Francisco Altomar

Segundo a Prefeitura, parte da programação deste ano foi direcionada para ações de reconstrução e recuperação de áreas afetadas pelos eventos climáticos extremos que atingiram a cidade.

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