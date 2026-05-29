A Vigilância Sanitária da Prefeitura de Juiz de Fora interditou, na quarta-feira (27), um restaurante no bairro São Mateus após identificar diversas irregularidades sanitárias no estabelecimento. Durante a fiscalização, mais de 150 quilos de alimentos impróprios para consumo foram apreendidos e inutilizados.

Segundo a equipe responsável pela ação, o local apresentava condições inadequadas de higiene e funcionamento, além de operar sem alvará sanitário.

Entre os problemas encontrados estavam falhas no armazenamento e na manipulação dos alimentos, ausência de boas práticas sanitárias, infestação de pragas urbanas e uso de produtos de limpeza sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Diante das irregularidades, a Vigilância Sanitária determinou a interdição da área de manipulação de alimentos. O restaurante só poderá retomar as atividades após corrigir todas as pendências apontadas pela fiscalização.

A Prefeitura informou ainda que realizará, na próxima terça-feira (2), uma capacitação sobre boas práticas na manipulação e comercialização de alimentos para profissionais do setor. A atividade será realizada no auditório do Mercado Municipal e abordará normas sanitárias previstas na RDC nº 216/2004 da Anvisa.

Denúncias de irregularidades sanitárias podem ser feitas pela plataforma Prefeitura Ágil ou presencialmente no Departamento de Vigilância Sanitária do município.

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