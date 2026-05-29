Uma mulher de 34 anos foi presa na noite desta quinta-feira (28) na BR-040, em Juiz de Fora, suspeita de participação em um roubo a uma joalheria ocorrido em Pitangui, no interior de Minas Gerais. A prisão aconteceu após perseguição realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 769 da rodovia.

Segundo a PRF, os policiais receberam informações sobre um veículo que teria envolvimento no roubo a um estabelecimento de joias e semijoias. Ao localizar o automóvel, a equipe deu ordem de parada, mas a condutora desobedeceu e iniciou fuga em alta velocidade.

Ainda conforme a corporação, durante a perseguição a motorista trafegou pela contramão e desrespeitou dispositivos de redução de velocidade, colocando outros motoristas em risco.

Após cerca de quatro quilômetros de acompanhamento, o veículo parou nas proximidades do Posto Silvios, às margens da BR-040. Nesse momento, dois homens desembarcaram carregando uma mala e fugiram para uma área de mata.

A motorista voltou a fugir, mas foi novamente perseguida e interceptada pelos policiais.

Durante a abordagem, a mulher apresentou versões contraditórias sobre a viagem. Segundo a PRF, o veículo possuía características semelhantes às descritas em uma ocorrência de roubo a joalheria registrada em Pitangui, envolvendo três homens e uma mulher.

Dentro do carro, os policiais encontraram 128 pacotes com joias e semijoias, três celulares, uma corrente dourada, dois perfumes, além de U$1.030 e R$10.977 em dinheiro.

A suspeita foi presa em flagrante e encaminhada para a Delegacia da Polícia Judiciária em Juiz de Fora. As buscas pelos outros envolvidos continuam.

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