Agentes de Combate às Endemias da Prefeitura de Juiz de Fora realizam nesta segunda-feira (1º) ações de combate ao mosquito Aedes aegypti em diversos bairros da cidade. As atividades incluem visitas domiciliares, investigação de possíveis criadouros e aplicação de larvicida em locais com água parada, com o objetivo de reduzir a proliferação do inseto transmissor da dengue, zika e chikungunya.

De acordo com a Subsecretaria de Vigilância em Saúde, as equipes atuam nos bairros Alto dos Passos, Democrata, Jardim Universitário, Città Neo Residencial, Recanto da Mata, Santa Maria, São Dimas, Estrela Sul, Jardim de Alá, Jardim Gaúcho e Eldorado. Os agentes realizam o chamado tratamento focal, que consiste na aplicação direcionada de larvicidas em recipientes e estruturas que acumulam água, como caixas d’água e ralos, impedindo o desenvolvimento das larvas do mosquito.

A Secretaria de Saúde reforça a importância de que os moradores permitam a entrada dos agentes em suas residências. Segundo o órgão, a maior parte dos focos do mosquito é encontrada dentro dos imóveis, o que torna fundamental a colaboração da população para o sucesso das ações de prevenção.

Os profissionais responsáveis pelas visitas utilizam uniforme verde e crachá de identificação. Durante o trabalho, eles verificam possíveis criadouros, realizam o tratamento quando necessário e orientam os moradores sobre medidas para evitar a proliferação do mosquito.

A população também pode denunciar possíveis focos do Aedes aegypti pelos canais disponibilizados pela Prefeitura, como WhatsApp, e-mail, plataforma JF Contra o Aedes ou presencialmente nas unidades do DIGA.