Motoristas que circulam pela Avenida Eugênio do Nascimento, na região do Aeroporto, em Juiz de Fora, devem ficar atentos às alterações no trânsito nesta terça-feira (2) e quarta-feira (3). Segundo a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), será implantada uma operação Pare e Siga devido às obras de reforço do sistema de abastecimento de água que atendem cerca de 48 mil moradores da região.

A intervenção acontece no trecho entre as ruas Francisco Batista de Oliveira e Francisco Fayer Sobrinho. De acordo com a companhia, o estreitamento temporário da pista será necessário para a realização de escavações destinadas à instalação de novas tubulações.

A obra faz parte de um conjunto de melhorias voltadas para ampliar a segurança operacional e a capacidade do sistema de abastecimento que atende os bairros Aeroporto, São Pedro, Nova Califórnia, Santos Dumont e localidades próximas.

Com apoio da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), o local contará com sinalização específica, incluindo placas informativas, cones e outros dispositivos de orientação para motoristas e pedestres.

A Cesama informou que o acesso a residências, comércios e garagens será mantido durante todo o período das intervenções.

A orientação é para que os condutores redobrem a atenção ao trafegar pela região e, sempre que possível, programem os deslocamentos com antecedência, especialmente nos horários de maior movimento e durante eventos realizados no estacionamento do Estádio Municipal, que costumam aumentar o fluxo de veículos na área.

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