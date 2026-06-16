Cinco pessoas, com idades entre 22 e 28 anos, foram presas durante a segunda fase da Operação Estorno, deflagrada pela Polícia Civil de Minas Gerais nesta terça-feira (16) para combater uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias, clonagem de cartões e invasão de contas digitais.

As prisões ocorreram nos bairros Santa Luzia, Santos Dumont, Monte Castelo, Caiçaras e Marilândia, em Juiz de Fora. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Leopoldina e Belmiro Braga.

Em Belmiro Braga, um dos investigados conseguiu fugir ao perceber a chegada dos policiais. Segundo a Polícia Civil, ele rompeu a tornozeleira eletrônica que utilizava devido ao envolvimento em outros crimes e segue foragido. O suspeito já havia sido preso durante a primeira fase da operação.

Durante as ações, os policiais apreenderam celulares, grande quantidade de chips telefônicos, cartões bancários, dinheiro em espécie, documentos e produtos adquiridos com recursos obtidos por meio das fraudes investigadas.

De acordo com a investigação, o grupo criminoso atuava na captura ilegal de dados bancários, clonagem de cartões de crédito e sequestro virtual de linhas telefônicas. Com acesso às contas das vítimas, os suspeitos realizavam compras de alto valor em lojas físicas e virtuais.

Segundo o delegado Márcio Rocha, os alvos desta etapa ocupavam posições estratégicas dentro da organização criminosa. O material apreendido passará por perícia para identificar outros envolvidos e aprofundar as investigações.

A primeira fase da Operação Estorno foi realizada em novembro de 2025, quando cinco pessoas foram presas e diversos equipamentos eletrônicos, cartões, artigos de luxo, uma arma de fogo e munições foram apreendidos em ações realizadas em Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro.

As investigações continuam.

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