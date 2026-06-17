Os Agentes de Combate às Endemias da Prefeitura de Juiz de Fora realizam nesta quarta-feira (17) ações de combate ao mosquito Aedes aegypti em bairros de diversas regiões da cidade. As atividades incluem visitas domiciliares, investigação territorial e aplicação de larvicida para eliminar possíveis focos do transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A Subsecretaria de Vigilância em Saúde reforça a importância de que os moradores permitam a entrada dos agentes, que atuam uniformizados com roupas verdes e crachá de identificação. Durante as visitas, os profissionais verificam possíveis criadouros, aplicam tratamento focal em locais com água parada e orientam os moradores sobre medidas de prevenção.

Os trabalhos desta quarta-feira acontecem nos bairros Santa Cecília (Região Central), Chácaras Passos Del Rey (Cidade Alta/Zona Oeste), Cidade Nova, Jardim de Alá e Sagrado Coração de Jesus (Zona Sul), Centenário (Zona Nordeste), além das localidades rurais de Rosário de Minas, Valadares, Toledos e Palmital.

Segundo a Secretaria de Saúde, a maior parte dos focos do mosquito é encontrada dentro das residências. Por isso, a colaboração da população é considerada fundamental para reduzir os índices de infestação e evitar novos casos das doenças.

Denúncias sobre possíveis focos podem ser feitas pelo WhatsApp (32) 98432-4608, pelo e-mail dengue@pjf.mg.gov.br, pela plataforma JF Contra o Aedes ou presencialmente nas unidades do DIGA.

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