As linhas 742 e 745, que atendem Rosário de Minas, passarão a operar no modelo semiexpresso a partir da próxima segunda-feira (22), em Juiz de Fora. A mudança tem como objetivo reduzir o tempo de viagem, melhorar a eficiência do transporte coletivo e diminuir a lotação dos ônibus que atendem a região rural.

Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, a adequação integra o processo de otimização do transporte nas áreas rurais do município. Com a inclusão das linhas de Rosário de Minas, o sistema passa a contar com sete linhas operando no modelo semiexpresso. As demais são 712 (Dias Tavares), 714 (Chapéu d’Uvas), 726 (Igrejinha), 729 (Paula Lima) e 740 (Humaitá).

No sentido Centro–Bairro, o embarque continuará permitido em todos os pontos, mas o desembarque só poderá ser feito a partir do último ponto da Avenida Antônio Simão Firjan, próximo ao Grupo Benassi.

Já no sentido Bairro–Centro, o desembarque poderá ocorrer em qualquer ponto do trajeto, enquanto o embarque será permitido apenas entre Igrejinha e o primeiro ponto da Avenida Antônio Simão Firjan, nas proximidades da Paraibuna Embalagens e da EBMAC Transporte e Logística.

Na área central da cidade, os passageiros poderão embarcar e desembarcar normalmente nos pontos localizados nas avenidas Barão do Rio Branco, Getúlio Vargas e Francisco Bernardino.

Os veículos semiexpressos serão identificados por uma placa amarela no para-brisa e pela sinalização específica no letreiro eletrônico. No aplicativo Cittamobi, as linhas também aparecerão com o número destacado em amarelo. Segundo a Prefeitura, a mudança atende a demandas apresentadas pelas comunidades rurais por meio do Gabinete de Ação e Diálogo Comunitário da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (Sedupp).

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