A linha 714 – Chapéu d’Uvas passará a operar no modelo semiexpresso a partir da próxima segunda-feira (15) em Juiz de Fora. A mudança tem como objetivo reduzir o tempo de deslocamento dos passageiros, especialmente daqueles que vivem em áreas rurais mais distantes da região central da cidade.

Com a alteração, a linha se torna a quinta rota rural a adotar o sistema semiexpresso. Atualmente, as linhas 712 (Dias Tavares), 726 (Igrejinha), 729 (Paula Lima) e 740 (Humaitá) já funcionam nesse formato.

Segundo a Prefeitura, o novo modelo busca tornar as viagens mais rápidas, diminuir a lotação dos veículos e melhorar a eficiência da operação do transporte coletivo urbano de Juiz de Fora nas áreas rurais.

A implantação ocorreu após demandas apresentadas por moradores das comunidades atendidas, discutidas por meio do Gabinete de Ação e Diálogo Comunitário da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (Sedupp).

Como ficará o funcionamento

Sentido Centro → Bairro

Embarque permitido em todos os pontos do trajeto;

Desembarque apenas após a passagem de nível localizada no Bairro Miguel Marinho.

Sentido Bairro → Centro

Embarque permitido até o último ponto antes da passagem de nível no Bairro Miguel Marinho;

Desembarque liberado em todo o percurso até a região central.

No Centro, os passageiros poderão embarcar e desembarcar nos pontos localizados nas avenidas Barão do Rio Branco, Getúlio Vargas e Francisco Bernardino.

Os veículos que operam no sistema semiexpresso são identificados por meio do letreiro eletrônico e de uma placa amarela afixada no para-brisa. A orientação é para que os usuários fiquem atentos às mudanças antes de embarcar.

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