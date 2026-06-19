Um incêndio atingiu um dos quartos de uma residência no bairro Parque Independência, em Juiz de Fora, na tarde desta quinta-feira (18). O fogo foi controlado pelos próprios moradores antes da chegada do Corpo de Bombeiros e não houve vítimas.

A ocorrência foi registrada por volta das 13h, na Rua Rodrigo de Carvalho Guimarães. Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que as chamas haviam ficado restritas a um cômodo do imóvel e já estavam extintas.

Após a avaliação da situação, a equipe realizou o trabalho de rescaldo para eliminar possíveis focos remanescentes e evitar que o incêndio recomeçasse.

As causas do incêndio não puderam ser determinadas.

Casos recentes de incêndio em veículo e de incêndio em uma residência na região também mobilizaram equipes de emergência. Em outro episódio, uma cozinha foi atingida por chamas, enquanto um fogo em casa no Bairro Parque Serra Verde deixou o imóvel destruído.

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