Já está disponível o cadastro para a carteirinha digital do Clube da Caminhada e da Caminhada Noturna do Museu Mariano Procópio, em Juiz de Fora. A iniciativa permite que os participantes utilizem o parque para a prática de atividades físicas em horários especiais, das 6h às 20h.
O parque segue aberto ao público em geral diariamente, das 8h às 17h. Fora desse horário, o acesso é restrito aos integrantes cadastrados nos clubes.
A solicitação da carteirinha é feita de forma on-line pelo portal da Prefeitura de Juiz de Fora. O interessado deve acessar a área de protocolos, fazer login com a conta Gov.br, selecionar a opção "Carteirinha" e preencher os dados solicitados.
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Para o cadastro, é necessário apresentar documento oficial com foto, CPF, comprovante de residência e uma foto 3x4. Após a análise das informações, a carteirinha digital será enviada ao e-mail informado em até 48 horas.
A iniciativa busca ampliar o acesso organizado ao parque e incentivar a prática de atividades físicas e hábitos saudáveis pela população.
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