A Fundação Museu Mariano Procópio reabre oficialmente ao público nesta terça-feira (2), às 14h, em Juiz de Fora, após meses de fechamento para obras de recuperação e restauração de áreas atingidas pelas fortes chuvas registradas no início de 2026. A retomada das atividades será marcada pela abertura de duas exposições inéditas, que abordam tanto o patrimônio histórico da instituição quanto o processo de reconstrução do complexo museológico.
Uma das atrações é a mostra “O leque e suas (re)apresentações”, instalada na Villa Ferreira Lage. A exposição reúne 12 leques históricos do acervo do Museu Mariano Procópio, a maioria datada do século XIX. As peças, que estavam preservadas na reserva técnica da instituição, passam a ser exibidas ao público e retratam aspectos culturais, artísticos e sociais da época. A curadoria foi realizada pela museóloga Alice Colucci, em parceria com o Departamento de Acervo Técnico da Fundação.
Outra novidade é a exposição fotográfica “Museu e resiliência: entre desafios e recomeços”, montada no Parque do Museu. A mostra apresenta 20 fotografias que registram os bastidores das ações de recuperação realizadas após os danos causados pelas chuvas de fevereiro deste ano.
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As imagens destacam o trabalho das equipes da Fundação Museu Mariano Procópio e de diversos órgãos da Prefeitura de Juiz de Fora, entre eles a Secretaria de Obras, Secretaria de Planejamento e Gestão, Empav, Demlurb e Defesa Civil, que atuaram na reconstrução e conservação dos espaços.
Segundo a Fundação, a exposição busca apresentar não apenas o processo técnico de recuperação do museu, mas também promover uma reflexão sobre memória, preservação do patrimônio histórico e resiliência diante dos desafios enfrentados pela instituição.
As duas mostras contam com apoio do Shopping Jardim Norte e estarão abertas à visitação a partir da reabertura oficial do Museu Mariano Procópio.
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