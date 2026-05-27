O Museu Mariano Procópio e o parque do complexo museológico, em Juiz de Fora, serão reabertos para visitação pública a partir da próxima quarta-feira (3), após um período de fechamento provocado pelos danos causados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade no início deste ano.
Segundo a Fundação Museu Mariano Procópio, a interdição temporária foi necessária para garantir a segurança dos visitantes e permitir avaliações técnicas e intervenções emergenciais nas áreas afetadas do parque e da estrutura do museu.
Leia mais
Museu Mariano Procópio amplia horários de agendamento para visitas mediadas
Museu Mariano Procópio de Juiz de Fora está com agenda aberta para visita mediada
Museu Mariano Procópio oferece visitas guiadas em Juiz de Fora; veja como participar
Museu Mariano Procópio realiza visitas mediadas durante o mês de janeiro
Museu Mariano Procópio abre 11 vagas de estágio em Juiz de Fora
Durante o período de fechamento, equipes especializadas trabalharam na elaboração de projetos de recuperação dos espaços atingidos, com foco na preservação do patrimônio histórico e na retomada segura das atividades.
Com a reabertura gradual, moradores e turistas poderão voltar a visitar os espaços do museu e do parque, um dos principais pontos históricos e culturais da cidade.