O Museu Mariano Procópio e o parque do complexo museológico, em Juiz de Fora, serão reabertos para visitação pública a partir da próxima quarta-feira (3), após um período de fechamento provocado pelos danos causados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade no início deste ano.

Segundo a Fundação Museu Mariano Procópio, a interdição temporária foi necessária para garantir a segurança dos visitantes e permitir avaliações técnicas e intervenções emergenciais nas áreas afetadas do parque e da estrutura do museu.

Durante o período de fechamento, equipes especializadas trabalharam na elaboração de projetos de recuperação dos espaços atingidos, com foco na preservação do patrimônio histórico e na retomada segura das atividades.

Com a reabertura gradual, moradores e turistas poderão voltar a visitar os espaços do museu e do parque, um dos principais pontos históricos e culturais da cidade.