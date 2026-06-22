Dois suspeitos de 18 e 21 anos foram presos na manhã deste sábado (20), em Juiz de Fora, suspeitos de participação no roubo a uma residência em Carandaí que terminou com perseguição policial, troca de tiros e interdição da BR-040 na sexta-feira (19). Segundo a Polícia Militar, os dois confessaram envolvimento no crime e foram localizados após passarem a noite escondidos em uma área de mata cercada pelas equipes de segurança.





Após o crime, os suspeitos fugiram em uma caminhonete roubada e foram perseguidos por policiais na BR-040, na altura de Juiz de Fora. Durante a ação, houve intenso cerco policial na região e os ocupantes abandonaram o veículo, fugindo a pé para uma área de vegetação às margens da rodovia.





Com a chegada da noite, a Polícia Militar manteve o bloqueio e o monitoramento da área para evitar a fuga dos envolvidos. Equipes realizaram patrulhamento em estradas vicinais, propriedades rurais e trechos próximos à rodovia durante toda a madrugada.





Na manhã deste sábado, os dois suspeitos foram encontrados caminhando pela região. De acordo com a polícia, eles estavam descalços e com as roupas sujas de terra, o que levantou suspeitas e motivou a abordagem.





Segundo a Polícia Militar, o grupo criminoso era formado por cinco integrantes e teria planejado o roubo dias antes. Os suspeitos presos seriam responsáveis pelo transporte da caminhonete e de armas roubadas após o crime.





Após receberem atendimento médico por escoriações leves provocadas pela fuga na mata, os dois foram encaminhados à delegacia e permanecem à disposição da Justiça. As buscas pelos demais envolvidos continuam.

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