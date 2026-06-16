A Polícia Militar realizou quatro prisões em duas ações distintas nesta segunda-feira (15), nos bairros Paulo Sexto e JK na cidade de Conselheiro Lafaiete. As ações resultaram na captura de foragidos da Justiça e na apreensão de material ligado ao tráfico de drogas.

Flagrante por Tráfico no Paulo Sexto

Durante a noite, após levantamento de informações sobre o comércio ilícito de drogas, os militares abordaram um jovem de 20 anos no momento em que ele chegava à casa do irmão, de 24 anos, no bairro Paulo Sexto. O suspeito resistiu à abordagem e tentou quebrar o próprio celular, mas foi contido junto com o familiar.

Na mochila do jovem, a PM encontrou uma barra de cocaína. Outra porção da droga estava escondida dentro do veículo Honda Civic conduzido por ele, que confessou o crime. Com autorização dos moradores, buscas foram realizadas na residência, onde foram apreendidos duas balanças de precisão, uma faca e materiais para embalar a droga, além de uma máquina de cartão e três aparelhos celulares.

Os dois irmãos foram presos em flagrante por tráfico de drogas, resistência e desobediência. O carro foi recolhido para um pátio credenciado.

Cumprimento de Mandados de Prisão

Mais cedo, ainda no bairro Paulo Sexto, a PM localizou e prendeu um homem de 34 anos que possuía um mandado judicial em aberto.

Já no final da tarde, no Bairro JK, um jovem de 26 anos também foi capturado pelos militares pelo mesmo motivo. Todos os envolvidos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

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