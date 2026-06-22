As ações de combate ao mosquito Aedes aegypti seguem nesta segunda-feira (22) em diversos bairros de Juiz de Fora. Os agentes de combate às endemias realizam visitas domiciliares, investigação territorial e aplicação de larvicidas para eliminar possíveis criadouros do transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Os profissionais atuam uniformizados, com roupas verdes e crachás de identificação, realizando inspeções em imóveis para localizar focos do mosquito, aplicar tratamento quando necessário e orientar os moradores sobre medidas de prevenção.

Nesta segunda-feira, as equipes concentram os trabalhos de tratamento focal e investigação de território nos seguintes bairros:

Região Central: Santa Cecília

Cidade Alta/Zona Oeste: Parte alta do bairro Santana e Santos Dumont

Zona Sul: Residencial Renascença, Jardim América, Sagrado Coração de Jesus e São Geraldo

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Juiz de Fora soma 1.653 casos prov?veis de dengue, zika e chikungunya

Zona Nordeste: Centenário, Eldorado, Nossa Senhora das Graças e Santa Terezinha

Zona Leste: Linhares e Santa Cândida

Zona Rural: Igrejinha, Pedra Branca e Granjas Ribeirão do Carmo

Segundo a Vigilância em Saúde, a maior parte dos focos do mosquito é encontrada dentro das residências. Por isso, a população é orientada a permitir a entrada dos agentes, contribuindo para a identificação e eliminação dos criadouros.

Denúncias sobre possíveis focos do mosquito podem ser feitas pelo WhatsApp (32) 98432-4608, pelo e-mail dengue@pjf.mg.gov.br, pela plataforma JF Contra o Aedes ou presencialmente nas unidades do DIGA.

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Agência Brasil - Infecções por Aedes aegypti elevam risco de complicações no parto

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