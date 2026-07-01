Juiz de Fora foi reconhecida novamente como Município Turístico pelo Ministério do Turismo. O título renova a permanência da cidade no Mapa do Turismo Brasileiro. Com a validação, a cidade mantém a classificação pelo segundo ano consecutivo e continua integrada à Instância de Governança Regional Caminho Novo.

A certificação é concedida pelo Programa de Regionalização do Turismo, realizada em parceria com interlocutores estaduais registrados no Sistema de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro (Sismapa).

De acordo com o Ministério do Turismo, o Mapa serve como um instrumento norteador para a formulação de políticas públicas voltadas ao setor. O foco da plataforma é a gestão, estruturação e promoção da atividade turística de maneira descentralizada e integrada nas regiões brasileiras.

Critérios de avaliação

Para a manutenção ou elevação da categoria do município, o Governo Federal avalia diversos indicadores que demonstram o desempenho da economia do turismo local. Entre os principais critérios estão:

Quantidade de estabelecimentos de hospedagem;

Geração de empregos no setor hoteleiro e de serviços;

Estimativa de fluxo de visitantes nacionais e internacionais;

Arrecadação de tributos federais por meio dos serviços de hospedagem.

Fortalecimento regional

Além de Juiz de Fora, outros três municípios da Zona da Mata que fazem parte da IGR Caminho Novo receberam destaque nesta atualização: Matias Barbosa, Santos Dumont e Simão Pereira foram elevados à mesma categoria.

Segundo a Secretaria de Turismo de Juiz de Fora, o reconhecimento conjunto fortalece o potencial turístico de toda a microrregião, abrindo caminho para novas linhas de captação de recursos federais e ampliando as oportunidades de desenvolvimento integrado entre as cidades vizinhas.

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