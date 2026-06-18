Seis pessoas foram presas, drogas, dinheiro, celulares e seis veículos foram apreendidos durante uma operação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil realizada na quarta-feira (17) em Santos Dumont, na Zona da Mata mineira. As ações ocorreram nos bairros Quarto Depósito e Vila Esperança, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e associação criminosa.

No bairro Quarto Depósito, os policiais interceptaram dois suspeitos que tentavam fugir, um por uma área de mata e outro pelo telhado de residências. Durante as buscas, foram localizadas porções de maconha, incluindo um tablete, além de crack, cocaína, balança de precisão, aparelhos celulares e dinheiro fracionado. Quatro veículos supostamente utilizados na atividade criminosa também foram apreendidos. Outras duas pessoas foram abordadas nas proximidades portando papelotes de cocaína. Quatro suspeitos, de 18, 25, 41 e 48 anos, foram presos.

Já no bairro Vila Esperança, os militares cumpriram mandado de busca na residência de um homem de 33 anos apontado como liderança do tráfico na região. Durante as diligências, foram apreendidos uma barra de maconha escondida em uma caixa de ferramentas, R$ 2.853 em dinheiro, cadernos com anotações do tráfico, notas promissórias, uma máquina de cartão e um cofre. Dois veículos utilizados na logística do crime também foram removidos.

O homem e uma mulher, ambos de 33 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

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