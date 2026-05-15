O encontro 118 foi um daqueles almoços épicos. Várias coisas contribuíram para isso, mas a principal foi a comemoração do aniversário do nosso querido confrade Fernandinho, que ofereceu ao grupo, uma bacalhoada de cinema.



O detalhe desse almoço é que ele foi feito a três mãos.



O primeiro movimento foi a consultoria do confrade Chefe Edson, leia-se Cantina do Bexiga, na aquisição do bacalhau, como todos sabem, essa é uma fase crucial para o sucesso do almoço. Um bom bacalhau ajuda muito.



O segundo movimento foi a participação de dois chefes comandando as panelas. O chefe confrade Gilberto que preparou um bacalhau confitado no azeite durante seis horas , com batatas ao murro, azeitonas portuguesas, ovos cozidos e tomate cereja.



O Chefe confrade Wilsinho preparou uma Receita da avó e da mãe Elza, carregada de memorias afetivas, passada por gerações. Bacalhau com legumes levado ao forno. Falando assim, parece simplório, mas vocês vão ver a foto, uma delícia.



Longe de ser uma competição, um exagero de sabor. Como diz o ditado antigo: “ nem cachorro come” pois não vai sobrar pra ele. E não sobrou.



Na cozinha tivemos a participação, não menos importante, da Nekinha e no atendimento do salão o atencioso garçom Alex.



Para completar esse encontro, tivemos a participação de todos os Confrades, momento raro, que nos proporcionou quase uma assembleia, onde o grupo pode fazer um balanço dos almoços e deliberar outras novidades para o grupo.



Nosso encontro foi na Casa do confrade Gilberto, que como sempre, nos ofereceu a hospitalidade da família Esteves.

FOTO: Arquivo pessoal - Encontro 118 da Confraria Itinerante

FOTO: Arquivo pessoal - Encontro 118 da Confraria Itinerante

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FOTO: Arquivo pessoal - Encontro 118 da Confraria Itinerante

FOTO: Arquivo pessoal - Encontro 118 Confraria Itinerante

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