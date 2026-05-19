A força da herança africana na formação cultural brasileira ganha o centro do palco em Juiz de Fora no próximo dia 19. A partir das 18h, o Anfiteatro AICE, no Mercado Municipal, recebe o lançamento do EP “Alawo Ewe”, do músico e regente André Ravi, acompanhado pelo Pietá Quarteto. Mais do que uma apresentação musical, o evento propõe uma reflexão sobre identidade, memória e representatividade por meio da fusão entre a música erudita e a potência rítmica das tradições de matriz africana.





A obra nasce da intersecção entre diferentes linguagens musicais e culturais para construir uma narrativa sobre a trajetória dos povos africanos, desde a travessia atlântica marcada pela escravização até os processos de resistência, adaptação e permanência no Brasil. Em vez de apenas revisitar referências históricas, o projeto busca evidenciar contribuições negras frequentemente invisibilizadas nas narrativas culturais hegemônicas, transformando a música em instrumento de afirmação histórica e simbólica.





Com uma sonoridade marcada pela riqueza de timbres e pela combinação entre cordas e atabaques, “Alawo Ewe” apresenta uma leitura artística da diversidade cultural brasileira. A proposta ganha ainda mais profundidade com a dimensão audiovisual do projeto. Durante o lançamento, o público terá acesso inédito ao videoclipe e ao making-of produzidos pela CineFanon Filmes, sob coordenação de Ugo Soares.





Reconhecida pelo trabalho voltado ao letramento audiovisual e à comunicação popular, a Associação Cultural CineFanon contribui para transformar o registro do projeto em um documento de memória e soberania cultural. A produção acompanha os processos de criação coletiva e a relação entre os músicos e o território, reforçando o papel da arte como espaço de reparação, desvelamento e construção de pertencimento.





A programação foi estruturada a partir dos princípios da comunicação popular horizontal e dos cine-debates desenvolvidos pela CineFanon. Além da apresentação musical, o evento contará com uma fala de André Ravi sobre a concepção do projeto e uma exibição comentada do material audiovisual produzido durante o processo criativo.





No palco, a composição do grupo também traduz visualmente o compromisso com diversidade e protagonismo. O Pietá Quarteto reúne as instrumentistas Júlia Nogueira, Mila Chaubah, Lenara Finotti e Carine Ferreira, ao lado de Diogo Veiga nos atabaques. A formação, composta por um quarteto de cordas exclusivamente feminino e por uma distribuição racial equânime entre artistas negros e brancos, evidencia a ocupação de espaços historicamente restritos no universo da música de concerto.





O lançamento de “Alawo Ewe” acontece na próxima terça-feira, 19 de maio, das 18h às 21h, no Anfiteatro AICE do Mercado Municipal de Juiz de Fora. A programação inclui fala inicial, exibição de making-of, performance musical, roda de conversa e lançamento oficial do videoclipe.









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