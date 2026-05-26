Artistas, produtores culturais e coletivos de Juiz de Fora já podem se inscrever no novo edital de fomento à cultura lançado pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage, que vai distribuir R$1.554.220,22 em recursos federais para projetos culturais no município. As inscrições são gratuitas e seguem abertas até 21 de junho.

O edital faz parte da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) e prevê apoio financeiro de até R$50 mil por projeto selecionado.

Podem participar pessoas físicas maiores de 18 anos, além de coletivos e grupos culturais sem CNPJ, desde que residentes ou sediados em Juiz de Fora.

As propostas podem ser inscritas em áreas como teatro, dança, circo, música, audiovisual, literatura, artes urbanas, artes visuais, patrimônio cultural, cultura popular, mídias digitais e games.

A seleção prevê ainda reserva de vagas por cotas:

25% para pessoas negras;

10% para indígenas;

5% para pessoas com deficiência;

5% para pessoas idosas.

Entre os critérios de avaliação estão qualidade artística, viabilidade de execução, acessibilidade, democratização do acesso à cultura, plano de divulgação e coerência orçamentária.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela plataforma Prefeitura Ágil, com envio de documentos como currículo artístico, portfólio, planilha orçamentária e materiais de referência em formato PDF.

Os projetos contemplados terão prazo de até 12 meses para execução após o repasse dos recursos.

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